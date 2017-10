0

Adepto do Cruz Azul narra penálti a amigo cego... e a emoção é muita

O futebol consegue arrancar as maiores e melhores sensações do mundo seja dentro ou fora das quatro linhas. Nas redes sociais há um vídeo que se tem tornado viral e que transmite isso mesmo: no jogo do campeonato mexicano América-Cruz Azul, um adepto da equipa visitante narra o penálti a favor da sua equipa a um amigo cego e quando é informado do golo... a emoção é muita. Apesar da derrota do Cruz Azul o bonito momento merece todo o destaque.