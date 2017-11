Adepto do Leeds 'salvou' guarda-redes ao protegê-lo... do sol

Na vitória do Leeds United no reduto do Barnsley (2-0) este sábado, para o Championship, houve um herói improvável. O guardião dos visitantes, Felix Wiedwald, estava a ter a sua vida dificultada devido à luz solar mas um adepto da sua equipa resolveu a questão, entregando-lhe o bem mais valioso que podia aparecer naquele momento. Certamente que o guarda-redes alemão deve estar bem agradecido...