Adepto do United oferece... a mulher para Ibrahimovic ficar

Lesionado pelo menos até janeiro, a continuidade de Zlatan Ibrahimovic no Manchester United é ainda uma dúvida. Nas bancadas do Friends Arena, em Estocolmo, onde se disputa a final da Liga Europa entre red devils e Ajax, um adepto inglês fez este curioso pedido ao sueco para permanecer no clube: "Zlatan, fica e podes 'comer' a minha mulher".