Adepto do West Ham tenta confrontar Hazard após golo

Eden Hazard festejava tranquilamente, com os seus colegas, o primeiro golo do Chelsea diante do West Ham, quando, num ápice, um adepto dos hammers saltou das bancadas e tentou confrontar o belga. A segurança - que aparentava estar desatenta... - acabaria por travar a investida do adepto, mas a situação valeu um valente susto.