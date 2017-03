0

0



Adepto invade relvado com uma barra de ferro... para bater no árbitro

O duelo entre Hajduk e Rijeka, do campeonato croata, ficou marcado por um momento surreal, quando um adepto encapuzado invadiu o relvado com uma barra de ferro na mão, procurando atingir o árbitro com aquele objeto. Surreal!