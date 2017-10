0

Adepto invade relvado para... 'ralhar' com os jogadores

Chateado pelo facto de o seu Coventry City estar a perder diante do último colocado Forest Green, em duelo da League Two inglesa, um adepto decidiu mostrar o seu descontentamento de uma forma... estranha. Invadiu o relvado, interrompeu uma jogada e, de repente, desatou a discutir com os jogadores...