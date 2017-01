0

0



Adepto para Jesus: «Aperte com eles, você é que vai pagar a fatura»

A comitiva do Sporting chegou às 00h54 ao Aeroporto Sá Carneiro, no Porto, depois de ter viajado de autocarro desde Chaves e foi nesse momento que os jogadores ouviram das boas e Jorge Jesus foi aconselhado a "apertar com eles".