Adeptos bósnios provocaram o caos em Tallinn

A Bósnia ficou esta terça-feira de fora do Mundial'2018 e, durante o último jogo de qualificação, os seus adeptos decidiram despedir-se destas andanças da pior forma, provocando mesmo a suspensão por alguns minutos do encontro com a Estónia. No final do encontro, refira-se, a Bósnia até venceu por 2-1, mas acabou por falhar a passagem ao playoff.