Adeptos do Arsenal arrasam Xhaka... e têm razão

Um dos problemas que tem vindo a ser apontado ao Arsenal das últimas temporadas prende-se com a atitude da equipa em momentos cruciais do jogo. Parece que os futebolistas 'desligam' - e não é só Mesut Özil, um médio ofensivo que nunca mostrou apetência (e vontade?) para tarefas defensivas. Mas isso não é desculpa para Granit Xhaka (número 29), médio defensivo que ficou a olhar durante largos segundos no lance que ditou a derrota da equipa no terreno do Watford aos 90'+2, permitindo que o Tom Cleverly (número 8) ficasse sem oposição dentro da área para desferir o 'fatídico' remate. O internacional suíço, que custou 45 milhões de euros ao clube londrino gunners, está na mira dos adeptos que desde ontem não o têm poupado a críticas e insultos através das redes sociais.