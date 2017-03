0

Adeptos do B. Dortmund deixaram aviso (bem grande) ao Benfica antes do jogo

Ainda antes do apito inicial no Borussia Dortmund-Benfica, os adeptos locais deixaram uma mensagem de aviso aos encarnados: "Amanhã os jornais vão escrever: 'B. Dortmund esmaga o Benfica'". Juntamente com esta frase, estavam ainda relatos dos jornais sobre a goleada imposta pelos germânicos às águias (5-0) em 1963.