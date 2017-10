363

Adeptos do Benfica provocam o caos no bar do Estádio do Aves

Após o Aves-Benfica, alguns adeptos encarnados entraram no bar do Estádio das Aves e 'varreram tudo', provocando desacatos que originaram a revolta dos adeptos da casa, chegando a haver cadeiras pelo ar. A polícia de intervenção surgiu para colocar ordem no local mas entretanto os prevaricadores já tinham desaparecido. [Vídeo: Record]