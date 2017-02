2174

Adeptos do Borussia Dortmund invadiram a baixa de Lisboa

Para além dos adeptos que estarão no Estádio da Luz a assistir ao encontro, outros milhares de seguidores do Borussia Dortmund estão espalhados por Lisboa para ver a partida com o Benfica. Nomeadamente na baixa de Lisboa, onde houve uma autêntica 'invasão' amarela [Fotos: Vítor Chi]