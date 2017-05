125

Adeptos do Dynamo Dresden formaram exército com 2 mil elementos

O Dymano Dresden, da 2.ª divisão alemã, foi este domingo ao terreno do Karlsruhe SC vencer por 4-3, com o apoio de mais de 2 mil adeptos vestidos de camuflado... um exército que não passou despercebido nas ruas de Karlsruhe, assim como no estádio.