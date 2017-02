96

0



Adeptos do Leicester fazem a festa com... uma idosa

O encontro entre o Leicester e o Sevilha, em Espanha, para os oitavos de final da Liga dos Campeões, apenas começa daqui a cerca de duas horas mas os adeptos ingleses já fazem a festa. E no centro das atenções esteve... uma idosa, que brilhou com as suas danças.