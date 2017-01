0

Adeptos do Marselha à pancada nas bancadas

O Marselha perdeu por 4-1 diante do Monaco e este dois adeptos não quiseram sair do Vélodrome totalmente derrotados. Assim, decidiram 'marcar' uma espécie de combate nas bancadas do estádio da sua equipa, em mais uma cena lamentável ocorrida em estádios de futebol.