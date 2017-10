0

Adeptos do PSG gritam por Cavani e assobiam Neymar na altura de marcar o penálti

Neymar vai ter de trabalhar muito para conquistar o adeptos do Paris Saint-Germain (PSG) depois da polémica que teve origem nos desentendimentos com Edison Cavani em relação a quem marcava livres e penáltis. No jogo diante do Bordéus foi Neymar a bater o único penálti que se registou, mas quando os adeptos perceberema que ia ser assim começaram a gritar o nome do uruguaio e a assobiar o brasileiro.