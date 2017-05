507

Adeptos do Sporting na despedida: «Joguem à bola, joguem à bola»

O Sporting fez domingo o último jogo da temporada, tendo goleado o Chaves, por 4-1. Os adeptos mostraram o seu desagrado de início ao fim do jogo, tendo sido mostradas várias tarjas com mensagens à equipa. No final do encontro, os adeptos voltaram a mostrar o seu descontentamento.