Adeptos do Sporting não perdoaram jogadores à chegada de Chaves

Algumas dezenas de adeptos do Sporting esperaram pela chegada do autocarro da equipa na madrugada desta quarta-feira para demonstrar aos jogadores e eequipa técnica a desilução e frustração pela a eliminação na Taça de Portugal, diante do Chaves.



Fotos: Duarte Roriz