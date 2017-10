Adeptos do West Ham insultaram Zaha e depois... o avançado 'vingou-se'

Na receção do Crystal Palace ao West Ham, este sábado, em jogo da Premier League, os adeptos visitantes trataram Wilfried Zaha, avançado da equipa adversária, de uma forma pouco simpática. O público dos hammers começou a entoar que o internacional pela Costa do Marfim, que também tem nacionalidade inglesa, era "too s*** for England" ("demasiado mau para a seleção" numa tradução simpática) e o jogador deu a resposta certa, ao cair do pano (90'+7), com o golo do empate (2-2). Se o arrependimento matasse...