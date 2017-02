583

Adeptos dos Thunder vaiaram e insultaram Durant... e ele arrasou a antiga equipa

O regresso de Kevin Durant à Chesapeake Energy Arena, onde em tantos jogos representou os Oklahoma City Thunder, foi vivido intensamente pelo agora jogador dos Golden State Warriors e pelo público da equipa da casa, que trocou os incentivos e aplausos pelas vaias, cartazes e insultos. No jogo, isso parece ter funcionado como motivação para o extremo (34 pontos, 9 ressaltos e 3 assistências)que foi o melhor em campo pelos Warriors, não sem antes ter mantido acalorados 'duelos' e trocas de palavras com os antigos companheiros de equipa André Roberson e Russell Westbrook, e até com o warrior Draymond Green.