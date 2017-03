0

Adeptos respondem à chamada do Dragão

Com as portas do Dragão abertas desde as 16h30 e casa cheia para receber o FC Porto-V. Setúbal, os adeptos azuis e brancos responderam em massa ao apelo para apoiar a equipa, num jogo em que os dragões podem ultrapassar o Benfica na classificação e assumir o primeiro lugar na jornada que antecede o clássico na Luz.