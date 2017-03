0

Adivinha quem é o novo 'reforço' do Benfica?

O Benfica apresentou esta quarta-feira a nova contratação. Nada mais, nada menos do que Hello Kitty. A gata já foi, aliás, vista no relvado durante a partida dos encarnados frente ao Belenenses, na última segunda-feira. O Benfica acredita que este reforço é uma "contratação de peso".