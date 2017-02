114

1



Adivinha quem é o 'palhacito' de serviço no City?

David Silva esteve a responder a algumas questões dos adeptos do Manchester City e uma deles era sobre quem era o jogador mais divertido do balneário... O médio espanhol identificou logo Nolito e explicou que as gentes do sul de Espanha são todas assim, divertidas e sempre a mandar piadas.