Adrien começou e finalizou uma excelente jogada coletiva

Adrien completou a cambalhota no marcador em Moreira de Cónegos, concluíndo com êxito uma jogada que começa num excelente movimento individual do capitão. A bola passa ainda por Gelson e Schelotto, antes de voltar ao pé esquerdo do 23, que fuzilou o Makaridze. (Fotos: SportTV)