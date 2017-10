0

Afinal, é mesmo possível jogar futebol numa 'piscina'. Não acredita?

O futebol, já se sabe, é um desporto universal e joga-se em todo o lado, em quaisquer condições. Mas é raro vermos imagens como estas, provenientes do Japão. No jogo entre Fukushima United e Tochigi, da 3.ª Liga, quase que foi necessário trocar as chuteiras por barbatanas. [Video: Perform Group]