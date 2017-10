0

Afinal, o que é que Messi tirou das meias e levou à boca?

Corria o minuto 10' do Barcelona-Olympiacos quando as câmaras de TV captaram Messi a tirar algo das meias e a engolir. As especulações começaram logo a correr na internet, até que surgiu a explicação: era uma pastilha de glicose...