Afinal, para Sergio Ramos... Ronaldo também tem de correr

Na sexta-feira, a imprensa espanhola deu conta de uma reunião no balneário do Real Madrid, onde alegadamente Sergio Ramos terá dito que Cristiano Ronaldo era o único do plantel que não precisava de correr. Afinal... não foi bem assim. Este sábado, depois da vitória ante o Eibar, o defesa contrariou essa versão e assegurou que nos merengues todos têm de correr.