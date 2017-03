0

Afonso Figueiredo não renega origens sportinguistas

No início da temporada trocou o Boavista pelo Rennes, onde atuou apenas 90 minutos, num jogo da Taça de França, frente ao Paris Saint-Germain (0-4). A esta aparição esporádica na equipa principal junta mais 5 jogos pela equipa B. Não pode dizer-se que esteja a ser uma experiência de sonho. Talvez por isso, a melancolia ataque o lateral que, numa foto partilhada nas redes sociais não esconde as suas origens, onde, quem sabe, sonha um dia regressar. "Esforço. Dedicação. Devoção. Glória.", escreveu Afonso Figueiredo, como legenda de uma foto de treino no Rennes.



(Foto: Stade Rennais FC)