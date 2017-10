119

Agüero deu bailinho a adjunto do City e Guardiola até levou as mãos à cabeça

A boa disposição impera no Manchester City. Agüero partilhou no Instagram um momento do treino em que 'humilha' Mikel Arteta, adjunto de Pep Guardiola. "Fecha as pernas Arteta", lê-se no post.