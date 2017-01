747

Águias pediram penálti no último lance do jogo

Aos 90'+5 do V. Setúbal-Benfica, Carrillo caiu na área após lance com um jogador sadino e as águias ficaram a pedir penálti. O árbitro mandou seguir e, pouco depois, apitou para o fim do jogo. [Imagens: Paulo Calado, Vítor Chi e Sport TV]