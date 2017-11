Ah, grande Fernandinho! Isto sim é 'cavar' um penálti...

O Manchester City já tinha chegado ao empate diante do Huddersfield Town - de penálti... - quando Fernandinho decidiu aproveitar um 'pontapé na atmosfera' dado por Rajiv van La Parra para conseguir nova falta dentro da área (o lance é fora...). Craig Pawson é que não foi na conversa e além de não marcar penálti ainda deu um cartão amarelo ao médio brasileiro que está na Premier League desde o verão de 2013 e parece que ainda não aprendeu como são as coisas no que toca a 'mergulhos para a piscina'...