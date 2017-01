0

Aí está o reforço do FC Porto!

Pinto da Costa marcou presença no treino desta terça-feira marcado pela estreia de Soares. O avançado brasileiro assinou ontem pelo FC Porto até 2021 e, esta manhã, já trabalhou com o grupo orientado por Nuno Espírito Santo sob o olhar atento do presidente dos dragões [Fotos: Movenotícias]