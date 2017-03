0

Aimar e Maradona vão ditar sorte de Portugal

Quarta-feira é dia de sorteio para o Mundial de Sub-20, um evento que contará com duas presenças argentinas ilustres. Nada mais, nada menos do que dois dos números 10 mais marcantes da história do país: Diego Maradona e Pablo Aimar, dois ex-futebolistas que já conquistaram o torneio. Portugal, recorde-se, vai a sorteio e procurará repetir as boas performances dos últimos tempos.