Ainda há argentinos que duvidam que Messi tenha levado a seleção às costas?

A Argentina só garantiu a qualificação para o Mundial'2018 na última ronda da Zona Sul-americana e para a maior dos adeptos ficou a prestação de Lionel Messi nesse 'mata-mata', sobretudo o hat-trick que deu o triunfo por 3-1 diante do Equador. Mas Messi foi mais do que esse jogo, pois em todo o percurso foi direta ou indiretamente responsável por 12 dos 28 pontos somados pela equipa, com os sete golos e duas assistências...