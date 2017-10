109

Alan Ruiz vai tatuar um leão gigante nas costas e deixou Sporting extasiado

O Sporting publicou no Twitter uma imagem partilha por Alan Ruiz no seu Instagram, onde pode ver-se um enorme leão nas costas do avançado argentino, no que parece ser o projeto de uma futura tatuagem. "A loucura do Alan Ruiz! Um Leão à séria", pode ler-se na publicação dos verde e brancos-