Alegada simulação de Agüero motivou troca de palavras entre Guardiola e Jardim

Aos 35' do Manchester City-Monaco, Agüero caiu na área francesa após lance com Subasic mas o árbitro entendeu que o argentino simulou e mostrou-lhe o amarelo. Pep Guardiola queria penálti e ficou incrédulo com a decisão, acabando a falar sobre o lance com Leonardo Jardim. [Fotos: Reuters]