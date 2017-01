0

0



Aleix Vidal 'calou' Luis Enrique... assim

Aleix Vidal marcou o último golo da 'manita' do Barcelona aplicada ao Las Palmas no sábado e no banco dos catalães ninguém conseguiu disfarçar a alegria. "Aleix tirou a razão ao treinador e isso alegra-me. A maneira como tem atuado nas últimas oportunidades é maravilhosa", afirmou Luis Enrique no final do encontro