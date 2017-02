0

Aleix Vidal combate a lesão a cantar... em playback

O lateral-direito do Barcelona Aleix Vidal sofreu uma grave lesão no tornozelo direito há pouco mais de uma semana, mas está a encarar a recuperação com grande dose de otimismo, motivação e boa disposição, como se percebe por este vídeo, onde surje num péssimo 'playback' de parte de uma música do cantor Melendi.