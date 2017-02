0

0



Aleix Vidal deixou o hospital esta manhã rumo a Barcelona

Aleix Vidal, que não voltará a pisar os relvados esta temporada, devido à lesão grave que sofreu no tornozelo direito, sábado no jogo Alavés-Barcelona, passou a noite no hospital na cidade de Vitória, tendo regressado apenas hoje a Barcelona. O lateral-direito mostrou-se otimista, apesar de ter pela frente cerca de 5 meses de recuperação.