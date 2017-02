0

Alex Telles é expulso e tapa a cara; já Nuno Espírito Santo não esconde... a frustração

Alex Telles, jogador do FC Porto, foi expulso ao minuto 27 depois de ver a segunda cartolina amarela. O brasileiro dos dragões viu dois amarelos em dois minutos (25' e 27'), acabando por ver o cartão vermelho. O defesa tapou a cara com as mãos quando abandonou o relvado e Nuno Espírito Santo não conseguiu disfarçar a sua desilusão.