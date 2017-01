0

Alguém precisa de um guarda-redes? A mascote do Ceará tem futuro...

O futebol brasileiro costuma dar-nos momentos insólitos e parece que começam cedo... O que lhe mostramos acima aconteceu no Fortaleza-Ceará, duelo no qual a mascote do Ceará, de seu nome Vozão, fez uma defesa de assinalar. Se algum clube precisar de um guarda-redes, o Vozão está livre...