All Blacks surpreendem com 'haka' no Prémio Princesa das Astúrias

O Rei de Espanha enalteceu os valores da lealdade e do companheirismo que representa a seleção masculina de râguebi da Nova Zelândia, aquando da entrega do Prémio Princesa das Astúrias do Desporto. Após entregar o galardão aos famosos All Blacks, na cerimónia celebrada na sexta-feira no Teatro Campoamor de Oviedo, Felipe VI lembrou que para os jogadores "o trabalho de equipa e a colaboração são norma". Ora, os neozelandeses agradeceram e 'ofereceram' o mítico 'haka' que até espanhou a Rainha Sofia