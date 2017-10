0

Alonso atira-se a Magnussen: «Que idiota, Hülkenberg tinha razão»

Fernando Alonso e Kevin Magnussen protagonizaram um dos momento do GP da Malásia este domingo, com o piloto espanhol a criticar o dinamarquês da Haas. "Que idiota. Hülkenberg tinha razão", ouve-se o piloto espanhol dizer pelo rádio, referindo-se ao incidente no GP da Hungria entre Magnussen e Hülkenberg, com o alemão a afirmar que Magnussen era "o piloto mais antidesportivo".