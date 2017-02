0

Alvalade homenageou Rui Patrício pelos seus 400 jogos

Terminado o encontro com o Rio Ave, Rui Patrício foi homenageado pelos adeptos do Sporting, pelos seus 400 jogos disputados com a camisola verde e branca. Ao lado do guardião nesta homenagem estava Bruno de Carvalho, presidente do clube.