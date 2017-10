0

Ana Paula mede 1,57 m, mas os atributos... esses têm outro 'tamanho'

Ana Paula Segetto é uma brasileira do Rio de Janeiro licenciada em biomedicina que tem dado cartas também no mundo da moda. Apesar da sua baixa estatura (1,57m) a brasileira consegue surpreender com a sua bela forma física, assim como os seus treinos.