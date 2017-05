0

Andámos a jogar padel aqui no escritório (mas não conte ao nosso patrão...)

Miguel Oliveira é o número 2 do ranking português de padel. Pedro Gonçalo Pinto é jornalista do Record e o melhor jogador de padel… do prédio da Cofina. Esta quarta-feira juntaram-se nas nossas instalações para um duelo muito especial. Miguel Oliveira joga esta quarta-feira à noite no Lisboa Challenger. Com um treino destes... só pode ganhar.