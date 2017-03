0

André Almeida a marcar de costas frente ao Borussia Dortmund? Há quem acredite...

O Benfica vai poder contar com o apoio de centenas de adeptos nas bancadas do Signal Iduna Park na quarta-feira, no jogo da 2.ª mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões frente ao Borussia Dortmund. Record esteve esta terça-feira à conversa com quatro desses adeptos que se mostram confiantes numa boa prestação dos encarnados [Vídeo: Vanda Cipriano/Record]