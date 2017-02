0

André Gomes em destaque no treino do Barcelona

O campeão europeu André Gomes tem sido alvo de diversas críticas, devido aos seus desempenhos com a camisola do Barcelona. Esta terça-feira o clube catalão divulgou um vídeo no qual se percebe que o internacional português é dos mais solicitados nos treinos e aquele que melhor sabe o que fazer com a bola.