André Gomes meteu-se com Mascherano e... não correu bem

Todos temos aqueles dias em que não acordamos com o melhor humor e esta sexta-feira esse 'mal' parece ter batido à porta de Javier Mascherano. Durante o treino do Barcelona, André Gomes tentou 'brincar' com o argentino, que não parece ter gostado...