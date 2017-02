744

7



André Gomes ouve assobiadela monumental dos adeptos do Barcelona

O Barcelona sentiu muitas dificuldades para vencer o Leganés, com o 2-1 a ser fixado aos 90 minutos por Lionel Messi. Dez minutos antes do golo do astro argentino, o internacional português André Gomes deu lugar a Andrés Iniesta e, quando deixou o relvado, ouviu uma monumental assobiadela por parte dos adeptos do clube que representa. O episódio foi comentado por Luis Enrique na conferência de imprensa após o jogo, com o treinador dos blaugrana a pedir aos adeptos para que o assobiem a ele.